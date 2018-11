Torneio de futsal marca início do Novembro Azul em Nova Odessa

A programação do Novembro Azul, ação mundial de combate ao câncer de próstata durante este mês, começará com um torneio de futsal em Nova Odessa. Seis times, formados por homens acima de 40 anos, estarão em quadra para a competição alusiva à data. O evento será realizado neste sábado, das 13 às 17 horas, no ginásio Jaime Nércio Duarte, no Jardim Santa Rosa.

O evento contará com a participação de um médico urologista, que falará sobre a importância da prevenção no combate à doença. Segundo o Inca (Instituto Nacional do Câncer) somente este ano foram diagnosticados 68 mil novos casos de câncer de próstata.

O secretário de Esportes, Levi Tosta, destacou a finalidade do torneio promovido pelo município. “São mais de 60 jogadores levantando a bandeira da prevenção. Será muito bonito de ver. Estamos esperando um público de mais de 500 pessoas para essa abertura da programação do Novembro Azul na cidade”, disse o titular da pasta, em nota divulgada pela prefeitura.