Torcida do Palmeiras se divide entre vaias e aplausos após a eliminação

O torcedor do Palmeiras demonstrou um sentimento conflitante após ser eliminado pelo São Paulo nos pênaltis, neste domingo, no Allianz Parque, pelas semifinais do Campeonato Paulista. O time tricolor triunfou por 5 a 4 nas cobranças nas penalidades após empate por 0 a 0 no tempo normal, mesmo placar do confronto de ida do mata-mata, no Morumbi.

Parte dos torcedores reconheceu com aplausos a bela campanha e o empenho dos jogadores após as duas partidas contra o São Paulo. Outros palmeirenses, mais exaltados, dispararam vaias após ver o time cair antes da decisão.

O zagueiro Luan, que cobrou e acertou a sua penalidade, revelou sentimento de tristeza após a eliminação e disse que os torcedores que optaram pelas vaias precisam ser respeitados.

“Os torcedores que vaiaram têm total direito. Fizemos de tudo para ganhar o jogo, infelizmente não deu. É um sentimento muito triste. É hora de levantar a cabeça porque o Palmeiras tem outras competições pela frente”, disse o zagueiro.