Torcedores ficam de fora do primeiro treino da Alemanha em Moscou

Desvios de trânsito, grande contingente de policiais e preocupação com a segurança marcaram o primeiro treino da Alemanha em Moscou. Aberta ao público, que lotou as arquibancadas do Centro de Treinamento das categorias de base do CSKA, nos arredores da capital russa, a atividade foi o primeiro encontro dos atuais campeões mundiais com o povo russo.

Muitos torcedores não conseguiram entrar e ficaram esperando do lado de fora, pela saída do ônibus, para conseguir um autógrafo ou uma selfie. Alguns conseguiram. As vagas nas arquibancadas foram destinadas para cerca de 300 crianças da Escola Alemã de Moscou.

No final do treino, houve um princípio de tumulto. Os seguranças queriam evitar a aproximação dos jornalistas do grupo de crianças. Depois de corre-corre e momentos de estresse, os jornalistas conseguiram se aproximar para registrar o contato dos ídolos com as crianças. O goleiro Neuer foi um dos mais requisitados.

A delegação faz sua preparação para a estreia na região de Vatutinki, distante uma hora do centro de Moscou. A estreia da equipe será contra o México, no próximo domingo, também na capital russa.

Em entrevista coletiva quando deixou a Alemanha, o técnico Joachim Löw fez uma avaliação dos adversários da seleção alemã no Grupo F. Ele não vê vantagem para a sua equipe.

“Todos os times do Grupo F estão em um nível similar. Suécia e Coreia do Sul não são equipes fáceis de se enfrentar. México tem muitas qualidades táticas e técnicas. São oponentes fortes e perigosos”, declarou o treinador.