Torcedores de Peñarol e Flamengo brigam antes de jogo pela Libertadores no Rio

Torcedores de Peñarol e Flamengo se envolveram em uma briga no fim da tarde desta quarta-feira, no Leme, na zona sul do Rio. Horas antes de as duas equipes se enfrentarem no Maracanã a partir das 21h30, pela Copa Libertadores, houve um confronto no calçadão do bairro, com agressões, depredações de ônibus e a detenção de uruguaios após a confusão.

A aglomeração de seguidores do time do Uruguai é grande no Leme porque a delegação do clube está hospedada no bairro. Os torcedores do Peñarol e do Flamengo entraram em conflito, que foi registrado por internautas e moradores da região e publicados nas redes sociais. Imagens mostram um torcedor deitado no chão e agredido por vários homens, além de registros de vandalismo contra ônibus que passavam pela rua.

A Polícia Militar foi ao local e, para conter o confronto, decidiu deter todos os uruguaios que lotavam dois ônibus. Os torcedores do Peñarol foram conduzidos ao Juizado Especial Criminal. Um dos feridos na briga ainda foi levado pelos Bombeiros para ser socorrido em um hospital.

Para a partida no Maracanã, a diretoria do Flamengo reservou 2 mil ingressos para a torcida uruguaia. O clube carioca lidera o Grupo D da competição com duas vitórias, enquanto o Peñarol está em terceiro, com um triunfo e uma derrota em dois jogos.