Torcedores da Inter de Milão são condenados por morte de torcedor em dezembro

Seis torcedores da Inter de Milão foram condenados à prisão nesta quarta-feira pela morte de um torcedor, ocorrida no final de dezembro, após uma briga com fanáticos radicais do Napoli antes da partida entre os clubes válida pelo Campeonato Italiano. As sentenças proferidas pela Justiça, após um julgamento em Milão, variam de 22 a 44 meses de reclusão, sendo que um dos envolvidos recebeu uma redução de pena por ajudar as autoridades na investigação do caso.

No dia 28 de dezembro do ano passado, Inter de Milão e Napoli se enfrentaram no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela 18.ª rodada do Campeonato Italiano. Investigadores acreditam que Daniele Belardinelli, de 35 anos, foi morto depois de ser atropelado por uma van ou um SUV (carro utilitário) durante uma briga entre torcedores dos dois clubes nos arredores da arena.

A investigação mostrou que os torcedores da Inter de Milão iniciaram a briga ao surpreenderem os radicais do Napoli que chegavam ao estádio em várias vans. Muitos fanáticos napolitanos sofreram lesões durante o confronto, que teve a utilização de barras de metal e facas.

No mesmo jogo, torcedores da Inter de Milão entoaram cantos racistas ao zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly, do Napoli, e a partida quase foi paralisada por conta desse episódio. Como consequência desse ato, o clube milanista teve de jogar duas vezes como mandante com os portões fechados no estádio Giuseppe Meazza.