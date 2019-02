Torcedor é baleado em conflito de corintianos com seguranças em estação do Metrô

Um torcedor corintiano acabou baleado no joelho durante confronto com seguranças da estação Corinthians-Itaquera do Metrô, na zona leste da capital, ocorrido antes do clássico entre o time alvinegro e o São Paulo, na Arena Corinthians. O disparo foi realizado por um agente da segurança da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A arma utilizada na confusão foi apreendida pela Polícia do Metrô, que vai investigar o caso. Uma bomba caseira também foi encontrada durante a confusão.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o conflito na área das catracas. A confusão teria começado após os torcedores tentarem acessar a estação sem pagar. Durante o tumulto, fogos de artifício foram disparados contra a equipe de segurança.

Após o clássico, a torcida do São Paulo também entrou em confronto com a Polícia Militar, mas em outro ponto da cidade. Assim como aconteceu após a eliminação da Copa Libertadores, sofrida contra o Talleres, da Argentina, na última quarta-feira, cerca de 100 torcedores foram ao Centro de Treinamento da Barra Funda, zona oeste, protestar contra o elenco e contra a gestão do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Para conter os manifestantes, duas bombas de efeito moral e gás de pimenta foram lançadas em direção aos torcedores.

O ônibus do São Paulo, que saia da Arena Corinthians, acabou não retornando para o CT. Alguns jogadores do time também deixaram o estádio do rival em seus carros particulares depois do clássico, que terminou com vitória corintiana por 2 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.