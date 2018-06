Torcedor coloca Rio Branco em evidência na Copa do Mundo

O americanense Rodrigo Linarello, de 42 anos, tem colocado o Rio Branco em evidência na Rússia. Com uma bandeira do Tigre, ele já marcou presença em transmissões de programas esportivos e fez com que o clube virasse assunto em rede nacional.

O torcedor também tirou fotos de outras pessoas com o símbolo do alvinegro, inclusive do ex-levantador da seleção brasileira de vôlei Maurício. “Estou jogando a bandeira na mão de todo mundo, bicho”, contou. Foto: Arquivo pessoal

Nas imagens, há profissionais que trabalham na Copa do Mundo e torcedores de outros países. “A gente vai colocando, vai aparecendo, surgindo. E a galera acha diferente ter o Rio Branco. Então vai ganhando proporção”, afirmou o americanense, que trabalha como gerente de pessoas.

Ele está no país-sede da Copa do Mundo desde terça-feira, com mais três amigos que são de Campinas. Nesta quinta-feira, Rodrigo acompanhou seu primeiro jogo no torneio, entre Argentina e Croácia.

O americanense ficou em um assento na parte inferior do estádio de Nizhny Novgorod, atrás do banco de reservas dos “hermanos”, que foram derrotados por 3 a 0. “Cara, aqui está demais”, comentou o torcedor ao LIBERAL, durante o confronto.

Antes dos gols croatas, ele gravou vídeos do ídolo argentino Maradona, que estava no setor de cima e ainda mostrava empolgação nas filmagens. Rodrigo disse que pagou 220 dólares pelo ingresso da partida.

O gerente de pessoas ainda vai assistir aos jogos entre Brasil e Costa Rica, nesta sexta-feira; Bélgica e Tunísia, neste sábado; França e Dinamarca, na terça; e Brasil e Sérvia, na quarta. “Eu gosto de Copa, vou desde a África [do Sul], que foi a minha primeira”, comentou.

Em Moscou, na Praça Vermelha, o americanense apareceu ao fundo de programas gravados em estúdios de vidro pelos canais SporTV e Fox Sports. A presença da bandeira do Rio Branco, inclusive, gerou comentários do apresentador André Rizek, do SporTV.