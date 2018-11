Título brasileiro rende premiação extra de R$ 10 milhões ao Palmeiras

A conquista do Campeonato Brasileiro vai trazer ao Palmeiras um prêmio extra além dos R$ 18 milhões a serem pagos pela CBF. O clube receberá nos próximos dias o valor de R$ 10 milhões a ser desembolsado pela patrocinadora, a Crefisa. O montante estava previsto no acordo de anúncio master do uniforme selado em fevereiro do ano passado, como bônus pelo rendimento.

No ano passado, o Palmeiras recebeu da patrocinadora prêmio parecido ao fim da competição. A Crefisa repassou ao clube R$ 5 milhões como bônus pela vaga na Copa Libertadores, obtida pelo fato de o time ter sido vice-campeão do nacional. O contrato em vigor entre as partes prevê que, se tivesse vencido todas as competições possíveis na temporada, o clube ganharia R$ 40 milhões.

A Crefisa é parceira do clube desde 2015. A empresa, no atual acordo de patrocínio, investiu R$ 72 milhões em 2017 e mais R$ 78 milhões neste ano. O presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte, e a dona da empresa, Leila Pereira, sinalizaram nos últimos dias o plano de estender o contrato por mais três anos, mesmo tempo de gestão que o mandatário terá pela frente, já que no último sábado ele foi reeleito.

O campeão brasileiro de 2018 deu folga ao elenco nesta segunda e na terça-feira. Os jogadores devem na quarta-feira retornar ao trabalho para iniciar a preparação para enfrentar o Vitória, no domingo, no Allianz Parque, pela rodada final do Brasileirão. A partida marcará a cerimônia de entrega da taça e das medalhas pelo título.