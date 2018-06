Tite repete escalação e Fred completa uma semana sem treinar com companheiros

A seleção brasileira está definida para a estreia na Copa do Mundo da Rússia, mas segue incompleta. Nesta quinta-feira, o técnico Tite comandou treino em Sochi e voltou a repetir a formação com um quarteto ofensivo na preparação para o duelo com a Suíça, domingo, em Rostov-on-Don. Mas, mais uma vez, não pôde contar com o volante Fred, lesionado.

Assim como havia ocorrido na atividade da última quarta-feira, a imprensa só pôde acompanhar os primeiros 20 minutos da atividade em Sochi. E a parte do treino que não foi fechada se resumiu ao aquecimento. Ainda assim, foi possível acompanhar a definição do time que iniciará o confronto com os suíços a partir da entrega dos coletes.

Desta vez, Tite os entregou para os suplentes, enquanto os jogadores da seleção faziam uma roda de bobinho. E o time que ficou sem os coletes e vai entrar em campo no domingo tem a seguinte formação: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Philippe Coutinho; Willian, Neymar e Gabriel Jesus. Essa foi a escalação titular que derrotou a Áustria por 3 a 0, em amistoso disputado no último domingo em Viena.

Mais uma vez, porém, Tite não pôde contar com os 23 jogadores convocados para defender a seleção na Rússia, pois Fred segue treinando separado do grupo. Acompanhado por médico e fisioterapeutas da CBF, ele realizou um leve trabalho com bola em outro campo da estrutura utilizada pelo Brasil para a Copa.

Fred ainda se recupera de lesão no tornozelo, sofrida há uma semana, durante treino da seleção em Londres, palco da fase anterior de preparação do Brasil para a competição. O volante não corre risco de ser cortado do torneio, mas dificilmente terá condições de ser aproveitado no confronto com a Suíça no domingo.

A seleção voltará a treinar na sexta-feira, em trabalho que será totalmente fechado em Sochi, enquanto a atividade de sábado ocorrerá na Arena Rostov, palco do duelo com a Suíça, com apenas 15 minutos abertos à imprensa.