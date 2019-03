Tite defende volta de Daniel Alves à seleção: ‘É um líder importante’

A convocação da seleção brasileira, nesta quinta-feira, trouxe como uma das novidades a presença de um jogador experiente na relação. O lateral-direito Daniel Alves, de 35 anos, voltou a ser chamado para a equipe depois de um ano ausente e ganhou a defesa do técnico Tite. O comandante da equipe diz ter promovido o retorno do lateral principalmente pelo papel de liderança dele. “Ele (Daniel) é um líder muito importante, tem uma capacidade de expressão, anímica, de comportamento, muito forte”, disse Tite, em entrevista coletiva.

A seleção brasileira se reúne em março para amistosos nos dias 23, contra o Panamá, e 26, diante da República Checa. A lista é a última antes da convocação final para a Copa América, que será anunciada em maio.

Daniel Alves, do Paris Saint-Germain, só não foi convocado para a Copa do Mundo da Rússia por ter sofrido uma lesão no joelho direito em maio, às vésperas do torneio. Depois disso, ele não foi mais chamado.

O jogador é o mais velho da lista de convocados para os amistosos, além de ser o atleta com mais currículo na seleção. Campeão da Copa América em 2007 e com dois títulos da Copa das Confederações, ele disputou duas Copas do Mundo e foi convocado pela primeira vez em 2006, por Dunga.

Tite explicou que voltou a chamar Daniel Alves por observar que em jogos recentes do Paris Saint-Germain que ele tem atuado em outras funções. “Há um aspecto técnico-tático na convocação. Ele vem jogando como lateral, ou ala, às vezes como um ponta externo. Conversamos com ele e assistimos a um jogo. Quero ele mais próximo para ter essa avaliação”, afirmou.

Além de amistosos com o Panamá e República Checa, a seleção fará mais dois outros testes antes da Copa América. Em 6 de junho, no Maracanã, a equipe joga contra o Catar e depois, no dia 9, no Beira-Rio, vai realizar outra partida, contra adversário ainda indefinido. A estreia na Copa América será no dia 14, contra a Bolívia, no Morumbi.