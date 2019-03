Tite convoca o novato Alex Telles para o lugar do lesionado Filipe Luís

O lateral-esquerdo Alex Telles foi convocado nesta sexta-feira para defender a seleção brasileira nos amistosos contra Panamá e República Checa. Esta é a primeira vez que o jogador do Porto é chamado para a equipe nacional, sendo que ele foi selecionado após o corte de Filipe Luís por lesão.

Alex Telles é o 44º jogador convocado por Tite para os compromissos da seleção após a Copa do Mundo da Rússia, sendo o 20º novato chamado pelo treinador deste então. E, para apostar nele, a comissão da equipe o observou em três jogos neste ano. Foram compromissos do Porto com o Sporting e o Belenenses, ambos em janeiro, e em duelo com Roma, em fevereiro.

“É um jogador de 26 anos e com projeções futuras que observamos há algum tempo. Uma peça importante e de destaque dentro do Porto e que agora teremos a oportunidade de observar melhor dentro do ambiente da Seleção”, disse Edu Gaspar, coordenador de seleções da CBF.

Alex Telles chega para uma posição para a qual Tite já havia convocado Alex Sandro, deixando de fora Marcelo, que chegou a ser titular absoluto com ele, mas perdeu espaço em função da má fase que vive no Real Madrid.

Filipe Luís precisou ser desconvocado pelo técnico Tite por causa de uma lesão na panturrilha esquerda. A CBF explicou que a comissão conversou com o jogador e o departamento médico de Atlético de Madrid. Inicialmente, se optou por aguardar a evolução da condição física do lateral, antes de definir se era necessário o corte.

Nesta sexta-feira, então ficou mais claro que Filipe Luís não teria condições de defender o Brasil. “Aguardamos por uma evolução que permitisse ao Filipe Luís participar dos treinos e de pelo menos um dos jogos do próximo período. Como chegamos a um momento chave, de definição, e o atleta ainda não retornou aos treinamentos com o grupo do Atlético de Madrid, optamos em conjunto pela desconvocação”, explicou Fábio Mahseredjian, preparador físico da seleção.

O corte de Filipe Luís é o segundo da seleção brasileira para os amistosos de março, sendo que antes Tite havia descartado o atacante Vinicius Junior por lesão, chamando David Neres.

O primeiro dos amistosos da seleção será em um local bem conhecido por Alex Telles, o Estádio do Dragão, onde o Porto atua e arena na qual o Brasil terá pela frente o Panamá em 23 de março. Depois, no dia 26, a equipe vai encarar a República Checa em Praga. Os jogadores chamados por Tite começam a se apresentar no domingo em Porto.