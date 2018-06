Tite brinca sobre risco contra Sérvia: ‘Pode ser um novo Tolima’

O risco de eliminação do Brasil na Copa do Mundo da Rússia não tirou o bom humor do técnico Tite. Em entrevista coletiva em Moscou, onde a equipe enfrenta a Sérvia nesta quarta-feira, o treinador comentou que uma derrota e o possível vexame de ficar fora do torneio logo na primeira fase levam a situação se assemelhar à enfrentada por ele no comando do Corinthians, em 2011, na campanha da Copa Libertadores.

Foto: Lucas Figueiredo / CBF / Divulgação

Naquele ano o clube foi eliminado na fase preliminar da competição ao perder para o Tolima, da Colômbia, resultado tido como vergonhoso na época. O treinador foi questionado sobre se a Sérvia pode ser uma repetição desse roteiro, e ele confirmou. “Pode. Todas as situações são possíveis. E eu não as descarto. [Carrego] Todo aprendizado que trouxe do passado”, comentou o treinador brasileiro.

Tite disse que a situação atual é diferente pois, ao contrário de 2011, tem muito mais tempo no cargo. “Hoje tenho dois anos de participações, 23 jogos. É pouco em relação ao Löw [Joachim Löw], técnico da Alemanha”, disse o brasileiro.

“Aquilo que não tinha contra o Tolima, hoje tenho forte. Mas pode ser. É da vida”, completou Tite, que precisa somente de um empate para garantir a classificação brasileira. A seleção entra na rodada final do Grupo E na liderança, com os mesmos quatro pontos da Suíça. Mas uma derrota pode acabar com a trajetória da equipe em solo russo.