Time reserva do Tigre faz 5 a 0 em jogo-treino

Os reservas do Rio Branco aplicaram uma goleada por 5 a 0 nesta terça-feira, em jogo-treino contra um time amador de Rio Claro. A atividade ocorreu no estádio Décio Vitta, em Americana. Gabriel Braga foi o destaque da partida, com dois gols. Crepaldi, Rodriguinho e Guilherme também marcaram.

“O pessoal que está entrando pouco nos jogos, a gente achou melhor dar um volume maior de treino para eles. A proposta era essa, dar um pouco de ritmo, confiança e volume de jogo. Esse foi o objetivo do trabalho de hoje”, disse o técnico Raphael Pereira.

O time estreou em 2019 no último sábado, na goleada por 4 a 1 sobre o União Barbarense, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste. O jogo foi válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão.

Os três atletas que saíram do banco de reservas durante a partida participaram do jogo-treino: Crepaldi, Gabriel Braga e Lucas Duni, que fez o último gol do Tigre no dérbi. Nesta quarta-feira, o elenco folga no período da manhã e faz um treino físico à tarde, a partir das 14h30, no Centro Cívico.

A equipe volta a campo no domingo, para sua estreia como mandante na competição. O confronto será às 10 horas, no Décio Vitta. O adversário é o Jaguariúna, sexto colocado do Grupo 3, com um ponto. O Rio Branco aparece em terceiro, com três pontos.

A torcida ainda pode comprar os carnês promocionais que dão acesso aos seis jogos marcados para a primeira fase, no Décio Vitta. Cada pacote custa R$ 50. Há quatro pontos de venda: Ju & Tati Modas (Rua dos Solimões, 637, Jardim São Roque), Décio Vitta, Sede Náutica do Rio Branco e Gallo Tecidos (Rua Indalécio Xavier de Castro, 635, São Manoel). A comercialização acontece em horário comercial.