Timão ganha por 2 a 1 e mantém tabu sobre o São Paulo

O Corinthians continua sobrando diante do São Paulo na Arena Corinthians. Neste domingo, derrotou o rival por 2 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, e ampliou a invencibilidade em sua casa para 10 partidas: agora são sete vitórias e três empates. O resultado levou o time alvinegro à liderança do Grupo C com 10 pontos, contra nove de Ferroviária e Bragantino, que empataram em seus respectivos duelos deste final de semana.

Já a equipe tricolor segue o seu calvário e chegou ao quarto jogo seguido sem ganhar. Vindo de uma eliminação precoce na Copa Libertadores no meio da semana, para o Talleres (Argentina), que custou o emprego do técnico André Jardine, o clube foi dirigido interinamente pelo coordenador de futebol Vagner Mancini. No Paulistão, poderá perder a segunda posição do Grupo D se o Oeste bater o São Bento nesta segunda-feira, às 17h30. Os dois times somam nove pontos, contra 10 do líder Ituano. Foto: Alan Morici / AGIF / Estadão Conteúdo

Em campo, o clássico deste domingo demorou a fazer jus ao apelido de Majestoso que recebe. Na etapa inicial, o primeiro chute a gol só veio aos 41 minutos, com Pedrinho. E após erro grave da arbitragem, que não viu a bola sair pela linha de fundo na origem da jogada, quando Clayson cruzou para trás já com ela alguns centímetros além do limite. Na sequência, vieram a finalização que obrigou Tiago Volpi a espalmar para escanteio e a cobrança perfeita de Sornoza na cabeça de Manoel. O zagueiro testou firme no canto e Volpi ainda tocou nela, mas já dentro do gol: 1 a 0.

“Eu estava com a visão boa. Primeiramente, vi que a bola saiu no escanteio. Depois acho que o Volpi conseguiu tirar o gol. Um detalhe que decidiu o primeiro tempo”, reclamou o zagueiro são-paulino Bruno Alves, no intervalo, ao canal Premiere.

Ironia do destino, o gol de empate teve roteiro parecido, com polêmica no nascimento do lance e finalização de cabeça. Os corintianos reclamaram de falta de Antony em Danilo Avelar, que foi o último a desviar a bola antes que ela saísse pela linha de fundo. No escanteio batido por Reinaldo, aos 12 minutos, Pablo apareceu na primeira trave e desviou sem chance de defesa para Cássio.

O herói tricolor viraria vilão pouco depois ao tentar um passe de calcanhar na altura do meio de campo que foi interceptado e gerou contra-ataque letal armado pelos anfitriões. Fagner entrou pela direita e cruzou. Tiago Volpi saiu muito mal da meta (reclamou de falta de Vagner Love) e a bola bateu em Gustavo para morrer no fundo das redes. Foi o sétimo gol do artilheiro no ano. Aos gritos de “o freguês voltou”, os mais de 42 mil corintianos em Itaquera fizeram a festa até o apito final.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 x 1 SÃO PAULO

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Júnior Urso (Richard), Ralf e Sornoza; Pedrinho (Mateus Vital), Gustavo e Clayson (Vagner Love). Técnico: Fabio Carille.

SÃO PAULO – Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Willian Farias (Nenê), Hudson e Hernanes; Gonzalo Carneiro, Pablo (Diego Souza) e Everton (Antony). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS – Manoel, aos 42 minutos do primeiro tempo; Pablo, aos 12, e Gustavo aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Pedrinho e Cássio (Corinthians); Igor Vinícius, Tiago Volpi e Hernanes (São Paulo).

ÁRBITRO – Lucas Canetto Bellote.

RENDA – R$ 2.219.753,00.

PÚBLICO – 42.203 pagantes.

LOCAL – Arena Corinthians, em São Paulo (SP).