Tigre vê atletas em outros estados

O estafe do Rio Branco observará jogadores em outros estados no próximo mês, de olho na montagem do elenco que vai disputar o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual. O itinerário já inclui Minas Gerais, Rio de Janeiro e Tocantins.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A informação é do gerente de futebol Tiago Bernardi. Segundo ele, nessas viagens, os membros do clube vão analisar peneiras e atletas que serão apresentados por empresários. O Tigre também analisa ir para o Maranhão.

Bernardi afirmou que o alvinegro também deve percorrer outros estados em busca de jogadores. “O que a gente está pensando? Não está definido isso ainda, mas, em janeiro, sair à procura de jogadores, sair garimpando em vários estados”, disse.

O gerente informou que os treinos devem começar em fevereiro. De acordo com ele, há conversas de que a competição começará no meio de abril. “Não adianta a gente começar em janeiro, porque seria muito tempo de treinamento, custos. Então, não seria viável para ninguém”, comentou.