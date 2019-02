Tigre vai abrir atividades de pré-temporada daqui a 10 dias

A pré-temporada do Rio Branco vai começar no próximo dia 25, conforme foi informado nesta sexta-feira por Guilherme Santos, profissional responsável pelo marketing do clube. Na oportunidade, haverá a apresentação da comissão técnica e de parte dos jogadores que vão participar do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual.

De acordo com ele, na segunda-feira a diretoria anunciará oficialmente o nome do treinador e dos atletas já contratados pelo Tigre. Até a última terça, segundo o gerente de futebol, Tiago Bernardi, o alvinegro tinha acertado com quatro reforços para a competição. No entanto, ele não anunciou o nome dos jogadores, pois eles não tinham assinado contrato com o Rio Branco ainda. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O dirigente também havia informado que decidiu promover dois atletas da categoria Sub-20: o zagueiro Patrik e o volante Thiago. Outros três ou quatro também poderiam subir para o time profissional, mas ainda passariam por uma avaliação.

Quanto ao técnico, caso não haja imprevistos, o cargo será ocupado por Raphael Pereira, funcionário fixo do clube. Ele tem experiência como treinador das categorias de base e, no ano passado, comandou o Tigre no Campeonato Paulista Sub-17.

Agenda

O alvinegro vai estrear na Segunda Divisão em 13 de abril, às 16 horas, no clássico contra o União Barbarense. O jogo acontecerá no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

A FPF (Federação Paulista de Futebol) atualizou, nesta quinta-feira, a tabela de jogos da primeira fase. Todos as datas e horários, então, já estão definidos e constam no site da entidade.