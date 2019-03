Rio Branco seleciona três atletas da base para Estadual

O Rio Branco terá ao menos três jogadores da base na composição do elenco para o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, equivalente à quarta divisão estadual, que começa no dia 13 de abril para a equipe americanense, no clássico contra o União Barbarense.

A informação foi revelada pelo técnico Raphael Pereira nesta segunda-feira. São atletas que participaram da campanha do clube na Copa Ouro de 2018. São eles: Eduardo e Ismael (meio-campistas); e Gabriel (atacante). Foto: Thiago Berton / Divulgação

No torneio, o Tigre terminou a fase de grupos com a melhor campanha e chegou até as quartas de final, quando foi derrotado nos pênaltis pelo União Mogi por 5 a 4 após empate sem gols. “Fizeram um bom trabalho no ano passado no Sub-20 e a gente vai tentar aproveitar no profissional”, afirmou o comandante.

Outros seis atletas foram aprovados no período de testes e devem assinar contrato até esta sexta-feira, segundo Pereira, que tem, no momento, de 10 a 12 nomes já definidos para o Estadual – o clube, porém, adota a política de não divulgar nomes até que o vínculo seja formalizado.

Em preparação desde o dia 25 de fevereiro, o foco é o aprimoramento da condição física dos atletas, disse o técnico. O único jogo-treino marcado até o momento é contra o Amparo, que ocorre no próximo dia 22, no Décio Vitta, às 10 horas. O Tigre tenta marcar um amistoso contra o Sub-20 da Ponte Preta ou do XV de Piracicaba para esta sexta-feira, mas ainda depende da confirmação de um dos clubes. Nesta terça-feira, o elenco volta a treinar no Décio Vitta, às 15h30.