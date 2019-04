Tigre planeja lançar terceira camisa na cor vermelha

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

O Rio Branco planeja lançar uma terceira camiseta, na cor vermelha, inspirada na paixão do torcedor pela equipe. A informação foi divulgada pelo clube nesta quinta-feira, durante apresentação dos uniformes que o time vai usar no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão.

O evento aconteceu no restaurante Nyã Baobá, em Americana, e contou com os patrocinadores e dirigentes do Tigre. A maior novidade dos uniformes está no formato em curva das listras. As cores mantêm o padrão do clube.

O primeiro conjunto tem camiseta branca com listras pretas e calção branco. O segundo conta com camiseta preta com listras brancas e calção preto. O clube também lançou o uniforme de goleiro, na cor azul, em homenagem ao extinto AEC (Americana Esporte Clube), que se fundiu com o Rio Branco há exatos 40 anos, em 1979.

“A gente tentou inovar um pouquinho, mas, ao mesmo tempo, deixar a origem do Rio Branco, que é o mais importante”, afirmou o gerente de futebol Tiago Bernardi. O material esportivo é produzido pela Kickball.

PROMOÇÃO. O Rio Branco vai comercializar, até as 18 horas desta sexta-feira, ingressos promocionais para o dérbi deste sábado, contra o União Barbarense, no valor único de R$ 10. A venda será no estádio Décio Vitta, em Americana.

No momento do jogo, o preço será R$ 20, com meia entrada a R$ 10. A partida terá início às 16 horas, no estádio Antonio Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste. O Leão da 13 informou que disponibilizou 200 ingressos para o Tigre.