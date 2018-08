Tigre acerta com Bernardi para cargo de gerente

O ex-zagueiro do Rio Branco Tiago Bernardi vai assumir a gerência de futebol do clube para o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual. O acerto foi confirmado nesta quinta-feira pelo presidente do Tigre, Valdir Ribeiro.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O anúncio oficial do acordo acontece na próxima segunda-feira, em coletiva de imprensa. A entrevista está marcada para as 15 horas, no estádio Décio Vitta, em Americana. Na ocasião, o Rio Branco tratará sobre o planejamento para a competição, que deve começar em abril de 2019.

Como atleta, Bernardi teve duas passagens pelo Tigre. A primeira ocorreu em 2012, quando, como capitão, ele levantou a taça da Série A3. O defensor voltou à equipe em 2017, como reforço para a Copa Paulista, e permaneceu no Décio Vitta até a Série A3 deste ano, que terminou com o rebaixamento do clube.

Ele não atua dentro das quatro linhas há quase dois meses. No último dia 20, Bernardi havia afirmado que, caso assumisse o cargo de gerente no Tigre, iria se aposentar de vez dos gramados.