Tiago Volpi quer o São Paulo com a mesma postura ofensiva na Arena Corinthians

Foto: Bruno Ulivieri / o Fotográfico / Estadão Conteúdo

O goleiro Tiago Volpi não fez nenhuma defesa na partida do São Paulo contra o Corinthians, que terminou empatada por 0 a 0, pela final do Campeonato Paulista. O jogador comentou que praticamente só foi acionado para atuar com os pés na saída de bola do time e comentou que já imaginava uma postura mais defensiva do adversário atuando no Morumbi.

“Pelo que foi o último jogo deles, a gente esperava que eles fossem ter uma postura um pouco mais defensiva”, confessou o goleiro, se referindo à partida da semifinal entre Santos e Corinthians, no Pacaembu, quando o time da Baixada pressionou bastante e o alvinegro do Parque São Jorge pouco produziu.

“Fomos superiores nos 90 minutos e a bola não entrou. Praticamente não tive nenhuma ação defensiva no jogo, só saídas de jogo mesmo. A equipe fez o que se propôs, que era pressionar e ter chegadas. Infelizmente a bola não entrou”, lamentou Tiago Volpi. Nas poucas chances produzidas pelo Corinthians, a bola foi para fora.

Para ele, o São Paulo precisa manter a mesma postura fora de casa no próximo domingo, sem se preocupar por não estar jogando em casa. Ele acha que o time precisa ir para cima e buscar o gol, sem tentar segurar o resultado para decidir nos pênaltis. “Temos de pensar em ganhar o jogo, não pensar em jogar pelo empate. É ter a mesma postura que tivemos aqui no Morumbi.”

Nas semifinais, Tiago Volpi perdeu uma cobrança de pênalti contra o Palmeiras, mas depois defendeu outra e ajudou o São Paulo a se classificar para a decisão. Se tiver necessidade, garante que estará preparado novamente para bater. “Sempre vou estar disponível, não é porque errei uma cobrança semana passada que iria me esconder nesse momento. Tem muita coisa para acontecer até semana que vem e não temos de pensar em levar o jogo para os pênaltis”, avisou.