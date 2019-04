Tiago Bernardi estreia como dirigente no Tigre

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Do time do Rio Branco que venceu o Grêmio Osasco por 2 a 0, em 25 de março do ano passado, pelo Campeonato Paulista da Série A3, nenhum jogador estará em campo neste sábado, contra o União Barbarense, na estreia do Tigre no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão. Mas um deles esteve entre os 11 escalados naquela ocasião, no estádio Décio Vitta, e se fará presente de outra forma no Antonio Lins Ribeiro Guimarães neste fim de semana.

A última partida oficial disputada pelo Tigre foi também a última de Tiago Bernardi como jogador de futebol profissional. Penduradas as chuteiras, começou para o ex-zagueiro uma nova carreira, agora como dirigente. É ele o gerente de futebol que conduz a montagem do elenco comandado pelo técnico Raphael Pereira.

Trata-se, dessa forma, de uma das figuras que melhor pode transmitir aos atletas a representatividade da partida deste sábado, assim como também ele é capaz de mensurar o quão incompatível com a trajetória do clube é a divisão na qual se encontra e da qual pretende sair o mais rápido possível – Bernardi fez 61 jogos com a camisa do Tigre em duas passagens

Às vésperas de sua estreia como cartola, ele menciona a inspiração trazida pelo título da Série A3 de 2012, o primeiro da trajetória profissional do clube, no qual foi capitão, como um dos combustíveis para o novo momento, em uma divisão jamais visitada pela equipe. “Quero fazer um trabalho muito bonito para que a gente possa dar uma cara nova ao Rio Branco e o clube voltar onde acredito que deva estar, quem sabe futuramente numa Série A1”, destaca.

Ele entende ter se adaptado rapidamente à função justamente por se tratar de um clube onde já conhece os pontos fortes e fracos. Diz também que recebeu ofertas para continuar jogando depois da Série A3 do ano passado, mas optou por apostar no projeto de reconstrução em Americana. “A conversa foi muito boa e por isso resolvi parar de jogar futebol. Recebi outras propostas para continuar jogando, mas como havia um projeto da gente mudar o Rio Branco, onde dariam carta branca pra fazer um trabalho legal, topei o desafio”, afirma.

EXPERIÊNCIA. Aos 39 anos, e com a sensação de um jogador que passou por altos e baixos com a camisa alvinegra, Tiago Bernardi diz ainda acreditar que seja possível evitar “erros do passado”. “A gente começou desde o início tentando fazer tudo certo. Começamos a correr atrás de patrocinadores, e pra eles virem a gente precisa oferecer credibilidade, mostrar que vai ser uma coisa transparente, e isso está acontecendo. Estou muito feliz”.

Sobre o encontro com o Leão da 13, o ex-zagueiro destaca ao elenco a importância de reproduzir o que foi feito na pré-temporada. O Tigre não perdeu nenhum dos cinco jogos-treino disputados: foram três vitórias – a última delas contra o Guarani, por 1 a 0 – e dois empates.

A partir desta quarta-feira, o grupo treina em um período por dia até sexta. Na noite de quinta-feira, serão apresentados os novos uniformes para a temporada, em evento voltado a patrocinadores e imprensa no restaurante Nyã Baobá.