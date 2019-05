Thiaguinho é confirmado no Oeste e André Luis também deve deixar o Corinthians

O Corinthians está tentando readequar o elenco para o restante da temporada. Depois do atacante Gustavo Mosquito ter acertado com o Vila Nova, nesta segunda-feira o Oeste oficializou o empréstimo do volante Thiaguinho.

A lista de jogadores que deixarão o elenco deve aumentar ainda nesta semana. O atacante André Luis, titular no último sábado contra o Vasco, negocia a saída para o Fortaleza. A ideia é que tenha trajetória semelhante a de Gustavo: ganhar mais experiência em um clube menor e depois voltar.

Outro que também está de saída é o meia-atacante Araos. O jogador que o clube pagou R$ 16 milhões pela contratação não tem sido aproveitado pelo técnico Fábio Carille. A última partida do jogador foi em 10 de fevereiro, na vitória sobre o Novorizontino por 1 a 0 pela primeira fase do Campeonato Paulista.

No final do semestre, o paraguaio Romero se despedirá do clube após não entrar em acordo pela renovação de seu contrato. Seu compatriota Sergio Díaz também deve ser devolvido ao Real Madrid.

Para compensar, o time tenta regularizar a situação do volante Matheus Jesus, que disputou o Campeonato Paulista pelo Oeste. O empréstimo do volante Thiaguinho era o empecilho que faltava para sacramentar o acerto.

O atacante Everaldo também está próximo. O Fluminense até agora não fez a opção de compra do jogador, que pertence ao Velo Clube. O time do interior de São Paulo fixou o valor de compra em R$ 2 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta.