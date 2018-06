Thiago Silva será o capitão da seleção brasileira contra a Costa Rica

O zagueiro Thiago Silva será o capitão da seleção brasileira em seu segundo compromisso na Copa do Mundo da Rússia. Nesta quinta-feira, véspera do confronto com a Costa Rica, pelo Grupo E, em São Petersburgo, a CBF anunciou que o defensor do Paris Saint-Germain vai ser o próximo jogador a utilizar a braçadeira, no rodízio implementado pelo treinador na função desde que assumiu o comando da equipe.

Thiago Silva foi capitão da seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 2014, quando acabou sendo criticado por chorar durante a disputa de pênaltis contra o Chile, pelas oitavas de final. Depois, ficou fora da derrota por 7 a 1 para a Alemanha, nas semifinais, por estar suspenso. O zagueiro oscilou bons e maus momentos pela equipe depois do torneio, mas, aos poucos, recuperou a confiança do torcedor e a titularidade com Tite, que, semanas, antes da Copa da Rússia, confirmou que ele formaria a dupla de zaga com Miranda na Rússia. Foto: Lucas Figueiredo / CBF

A função de capitão sob o comando de Tite não é novidade para Thiago Silva, mas também não traz boas lembranças. Afinal, o zagueiro a exerceu apenas uma vez, na derrota por 1 a 0 para a Argentina, em amistoso disputado na Austrália em 2017, naquele que foi o único revés da seleção brasileira com o treinador.

Tite tem revezado os capitães da seleção desde que assumiu o comando da equipe e avisou que manteria a estratégia na Copa do Mundo, ainda que apostando nos jogadores mais experientes à disposição. Assim, entregou a braçadeira para o lateral-esquerdo Marcelo, no empate por 1 a 1 com a Suíça, e agora a repassa para Thiago Silva, que está em seu terceiro Mundial e foi um dos destaques do duelo do último domingo.

Thiago Silva terá ainda mais importância no confronto com a Costa Rica como capitão, pois ele será realizado após polêmicas envolvendo a arbitragem no duelo com os suíços. E esse jogo também terá grande importância para a definição do futuro da seleção na Copa.