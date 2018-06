Thiago Silva manda recado para Neymar após vitória: ‘chora mesmo’

O zagueiro Thiago Silva disse que conversou com Neymar, seu companheiro de clube no Paris Saint-Germain, e deu um conselho para o atacante após a vitória por 2 a 0 sobre a Costa Rica, em São Petersburgo, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo.

“Acho que tem de desabafar. Ele tirou um grande peso das costas. Para o terceiro jogo vai estar mais tranquilo. (Chorar) faz bem. Falei para ele: ‘Chora mesmo, só você sabe o que passou para estar aqui nesta Copa'”, disse.

Thiago Silva ficou com a fama de chorão na Copa do Mundo de 2014, quando não resistia ao hino nacional e era flagrado visivelmente emocionado pelas câmeras de televisão. Neymar, logo após o apito do árbitro na vitória sobre a Costa Rica, ajoelhou-se no gramado e chorou.

Foto: Lucas Figueiredo / CBF

A reação do camisa 10 da seleção brasileira após o primeiro triunfo do Brasil no Mundial da Rússia foi motivo de polêmica entre os torcedores. Os brasileiros ficaram divididos entre os que viram uma reação genuína de um jovem que sofre com a pressão de ser protagonista da Copa do Mundo e entre os que viram mais uma simulação do jogador que virou meme nas redes sociais por cair demais em campo.

Capitão na partida contra a Costa Rica, Thiago Silva também falou sobre a persistência da equipe, que lutou até o fim e acabou fazendo os dois gols da vitória nos acréscimos. Ele revelou, inclusive, que fez junto com Marcelo e Miranda uma espécie de pacto dentro de campo após o juiz anular um pênalti em Neymar.

“Não é fácil. Depois de uma situação assim, você já comemorando pênalti, podia ser gol, acaba anulado pelo árbitro de vídeo. Eu, Miranda e Marcelo falamos: ‘Vamos ligar, faltam cinco ou seis minutos mais os acréscimos para tentar a vitória’. O mérito foi não desistir”, disse o jogador.

Para Thiago Silva a maneira dramática como a equipe conseguiu a primeira vitória na Copa poderá ajudar a equipe na sequência do torneio. “Quando você ganha um jogo assim, no apagar das luzes, isso automaticamente te dá tranquilidade para o jogo seguinte, até porque estávamos fazendo uma excelente partida. O gol insistia em não sair, bola passando raspando. Mas é o que o Tite fala, passar a responsabilidade para o goleiro adversário.”

A seleção brasileira lidera o Grupo E com quatro pontos, mesma pontuação da Suíça, a segunda colocada. Para garantir vaga na próxima fase, os comandados de Tite precisam apenas de um empate contra a Sérvia na próxima quarta-feira, às 15h (de Brasília), em Moscou.