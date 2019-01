Thiago Santos estende contrato por quatro anos

O volante Thiago Santos estendeu seu vínculo com o Palmeiras nesta terça-feira. O jogador de 29 anos assinou contrato de quatro anos, até dezembro de 2022. Seu vínculo anterior com o Palmeiras se encerraria no fim deste ano.

Foto: Cesar Greco / Agência Palmeiras / Divulgação

“Estou muito feliz por ter renovado por quatro anos”, comemorou o jogador. “Espero que seja um período de muitas vitórias e muitas conquistas. E podem esperar de mim lá dentro de campo que vou dar o meu melhor sempre, como vinha fazendo até agora.”

O volante chegou ao clube paulista em 2015, vindo do América-MG. Antes passou por Nacional, Araxá, Ipatinga e Linense. Desde que desembarcou no Palmeiras, Thiago Santos vem participando as grandes conquistas do time, como os títulos do Brasileirão em 2016 e 2018.

Na conquista da Copa do Brasil, em 2015, ele já estava no grupo, mas não participou do título porque já havia defendido o América naquela competição. Ao todo, Thiago Santos já soma 145 partidas e cinco gols com a time paulista.

Elogiado pelo técnico Luiz Felipe Scolari ao longo da última temporada, ele vinha se revezando com Felipe Melo como o “xerife” do meio-campo, na proteção à zaga.