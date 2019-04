Thiago Neves desfalca o Cruzeiro na 1ª final do Mineiro: ‘Estarei na torcida’

O meia Thiago Neves usou o seu perfil no Instagram para revelar que não ficará nem no banco de reservas do Cruzeiro no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro contra o Atlético, neste domingo, às 16 horas, no Mineirão.

“Amanhã estaremos na arquibancada, na torcida pela vitória nessa primeira final, mas sábado que vem estarei junto com o grupo no campo para tentar ajudar na busca por mais um título importante para o nosso Cruzeiro. Para cima deles”, escreveu o jogador no Instagram.

Thiago Neves não joga há pouco mais de um mês. Ele esteve em campo pela última vez em 10 de março, na vitória por 2 a 0 sobre a Tombense, em duelo da primeira fase do torneio estadual. Na ocasião, foi substituído em razão de dores na panturrilha e não voltou mais aos gramados.

O meia chegou a ficar no banco de reservas na segunda partida da semifinal contra o América no sábado passado, mas não foi utilizado. Segundo explicou o técnico Mano Menezes depois daquela partida, Thiago Neves não “tinha condições de entrar” e foi relacionado para o jogo para “sentir o cheiro do Mineirão”.

No jogo seguinte contra o Huracán, da Argentina, que terminou em goleada cruzeirense por 4 a 0, o meia não foi relacionado. Certo é que, quando estiver em condições plenas de jogo, dificilmente será titular, já que Rodriguinho tem sido um dos destaques do time neste início de temporada.

Se ainda não pode contar com Thiago Neves, Mano terá Pedro Rocha à disposição. O atacante, recém-contratado, participou de todos os treinamentos durante a semana e pode ser utilizado no clássico.