Tevez marca, Boca elimina Libertad e pega Cruzeiro nas quartas da Libertadores

Com um gol de Carlitos Tevez, o Boca Juniors venceu o Libertad por 4 a 2 nesta quinta-feira, fora de casa, e garantiu vaga para as quartas de final da Libertadores. O time argentino já havia vencido o jogo de ida por 2 a 0 e se classificava com derrota por até um gol de diferença.

Na próxima fase, o Boca enfrentará o Cruzeiro, que na quarta-feira despachou o Flamengo. A Conmebol ainda não divulgou as datas das partidas, mas o primeiro duelo acontecerá em Belo Horizonte e a volta será em Buenos Aires.

A conquista da classificação contra o time paraguaio veio com um pequeno susto para os argentinos. Empurrado por seus torcedores, o Libertad saiu na frente com um gol de Oscar Cardozo. O atacante aproveitou um vacilo da zaga adversária e mandou para as redes.

O Boca, no entanto, virou ainda no primeiro tempo. Pavón deixou tudo igual após receber lançamento e tocar na saída do goleiro. Dois minutos depois, a zaga do Libertad cochilou novamente, Zárate dominou livre e deixou os argentinos em vantagem.

Carlitos Tevez entrou no segundo tempo e deixou o dele aos 30 minutos. Ele aproveitou um passe pelo lado esquerdo da área e com um toque deslocou o goleiro. O Boca ainda fez o quarto em cobrança de pênalti de Cardona. Ele deu uma cavadinha, o goleiro caiu para o lado e a bola entrou lentamente no meio do gol.