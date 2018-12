Tevez lamenta final da Libertadores na Espanha: ‘Conmebol não pensou na torcida’

Em Madri desde quarta-feira, o Boca Juniors tenta concentrar suas atenções na finalíssima da Copa Libertadores, no domingo, contra o River Plate, no Santiago Bernabéu. Mas parte do elenco segue insatisfeita com a obrigação de decidir o importante título longe da América do Sul. É o caso de Carlitos Tevez, que demonstrou indignação nesta quinta.

“Eu sinto muito pelos torcedores, mas isso não é culpa dos jogadores. Foi a Conmebol que decidiu jogar a final da Libertadores sem pensar nos torcedores e nem nos jogadores”, reclamou o ex-jogador do Corinthians, que lamentou a ausência de boa parte da torcida no jogo a ser disputado na capital espanhola.

Mesmo assim, as autoridades locais esperam contar com dezenas de milhares de argentinos no estádio do Real Madrid. “É importante poder contar com o apoio deles aqui. Sabemos que as coisas não está fáceis na Argentina”, disse o experiente atacante, que deve ser reserva no fim de semana.

Apesar da indignação, Tevez pediu concentração ao Boca para o jogo decisivo – a partida de ida terminou em 2 a 2. “É importante ter a mente limpa e tentar focar o mais rápido possível naquilo que é o mais importante para nós agora: a final da Libertadores. O assunto das nossas conversas agora deve ser esta partida.”

O meia Wilmar Barrios também cobrou atenção somente na partida, deixando em segundo plano a transferência da final para a Espanha. “Isso tudo está no passado. Vamos jogar uma partida muito importante, num grande estádio. Esperamos que possa ser um grande espetáculo”, declarou o jogador do Boca.

Boca e River vão decidir o título da Libertadores no domingo, às 17h30 (horário de Brasília), por causa dos incidentes ocorridos antes da partida marcada inicialmente para o dia 24, no Monumental de Núñez, estádio do River.

Poucas horas antes do início da partida, o ônibus do Boca foi apedrejado por torcedores do River e jogadores ficaram machucados, o que impediu a realização da partida decisiva. Dias depois, a Conmebol anunciou punição ao River e decidiu mandar o jogo fora da Argentina. O estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid, foi o escolhido, apesar da oposição dos dois finalistas.