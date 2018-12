‘Tenho valor e potencial para demonstrar mais’, diz novo titular do gol do Vasco

Com a ida de Martín Silva para o Libertad, do Paraguai, Fernando Miguel deverá começar a próxima temporada como titular do gol do Vasco. Ainda na luta para conquistar a confiança plena dos torcedores do time carioca, o jogador chegou em São Januário em maio, após cinco temporadas defendendo o Vitória, da Bahia.

Em meio a este período de sete meses, Fernando Miguel conseguiu ajudar o time vascaíno a se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro com atuações decisivas, sendo algumas delas na reta final da competição, mas ele admite que na próxima temporada pode ser mais eficiente e importante para a equipe.

“A temporada foi positiva para mim sim, em partes. Fiquei feliz com esse primeiro momento vestindo a camisa do Vasco, acredito que tenho valor e potencial para demonstrar mais, porém o que sempre vai me deixar satisfeito é o sucesso coletivo. O nosso desempenho coletivo ao longo do ano ficou devendo, e acredito que todos pensam dessa forma”, analisou o jogador, em entrevista ao site oficial do Vasco, publicada nesta quarta-feira.

O atleta também evitou ficar se vangloriando pelo seu desempenho nas últimas rodadas do Brasileirão, que o time vascaíno terminou na 16ª posição, logo acima da zona de queda para a Série B, apenas um ponto à frente do rebaixado Sport.

“Sei que fui importante para que conseguíssemos a permanência na Série A, mas não posso deixar de pontuar que tiveram vários outros atletas que foram fundamentais da mesma forma. O futebol se faz de forma coletiva, e sempre vou colocar isso em primeiro lugar. Vejo o destaque individual como uma consequência do trabalho desenvolvido pelo time como um todo”, completou.

Fernando Miguel também exaltou a necessidade de o Vasco evoluir na parte defensiva no próximo ano, quando o time espera poder brigar pelo título do Campeonato Carioca e ficar nas primeiras posições das outras competições que disputar.

“O (técnico Alberto) Valentim tem uma forma muito clara de trabalhar, e acredito que algumas coisas conseguimos pôr em prática. Uma delas foi este reequilíbrio defensivo, essa melhora se deve ao trabalho desenvolvido por todos. Esperamos mais em 2019. Queremos nos tornar uma equipe bem equilibrada e apresentar um futebol que nos leve às vitórias. É isso que a torcida quer, é isso que o Vasco quer, e é o que nós queremos”, finalizou o goleiro.