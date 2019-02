‘Tenho 5 Ligas dos Campeões, o Atlético, 0’, diz Cristiano Ronaldo após derrota

Cristiano Ronaldo não digeriu bem a derrota por 2 a 0 da Juventus para o Atlético de Madrid nesta quarta-feira, na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Bastante vaiado pela torcida espanhola no Wanda Metropolitano, o astro deixou o estádio visivelmente irritado e sem conceder entrevista.

Ao invés de falar com os repórteres na zona mista do estádio, Ronaldo disse de longe, em meio a gestos com as mãos: “Tenho cinco Ligas dos Campeões, o Atlético zero”. Perguntado sobre a possibilidade de o Atlético eliminar a Juventus, o português, também distante dos jornalistas, respondeu: “Veremos”.

Ronaldo já havia provocado a torcida madrilenha ao longo dos 90 minutos. Perseguido pelas vaias que vinham da arquibancada, o craque constantemente mostrava a mão aberta ao público, em referência às cinco conquistas de sua carreira – uma com o Manchester United e quatro com o Real Madrid. Já o Atlético ainda não conquistou o torneio ao longo de sua história.

Apesar de seu histórico vencedor na competição, Ronaldo marcou apenas um gol nesta edição da Liga dos Campeões e passou em branco mais uma vez nesta quarta-feira. Após o apito final, o técnico Massimiliano Allegri tratou de defender seu principal jogador.

“Ronaldo disputou uma boa partida. Ele está acostumado com este tipo de jogo. O time inteiro teve uma queda no segundo tempo. É uma lição que precisamos aprender para a segunda partida”, declarou.

Com o resultado, a Juventus terá que vencer o Atlético por pelo menos três gols de diferença em Turim, dia 12, para avançar no tempo normal. “Foi uma noite difícil. Agora, precisamos acreditar”, escreveu Ronaldo, mais calmo, em sua página no Instagram.