Temporal causa estragos na sede do Flamengo e alaga quadra central do Rio Open

A forte chuva que atingiu o Rio de Janeiro na quarta-feira e na madrugada desta quinta causou estrago e prejuízo na sede do Flamengo, ma Gávea, e também no Rio Open, no Jockey Club Brasileiro. O clube carioca decidiu fechar o local nesta quinta, em razão dos seguidos estragos em sua estrutura.

“Devido às fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro na noite de quarta-feira e durante a madrugada, várias áreas da sede do Clube de Regatas do Flamengo foram afetadas. As equipes de Patrimônio e Fla-Gávea estão realizando vistorias para ter a real dimensão dos danos causados”, informou o clube, em comunicado.

Árvores e postes caíram dentro do clube. Alambrados envergaram e estruturas de cobertura na piscina foram derrubadas pelo forte vento. Além disso, vias e locais dentro do clube foram alagados, inviabilizando a passagem de pessoas. O clube não revelou estimativa de prejuízos ainda.

O mesmo aconteceu no Rio Open, que ergue sua estrutura no Jockey Club, próximo da sede do Flamengo. O vento derrubou tendas e árvores e a chuva alagou a quadra central, que já estava praticamente pronta.

A avaliação inicial é que o andamento da preparação do torneio não deve ser atingido porque estava adiantada. A organização terá tempo para recuperar o tempo perdido com os estragos causados pela chuva.

“Em virtude das fortes chuvas e ventos ocorridos na cidade do Rio de Janeiro na noite de ontem, a organização do Rio Open está junto com técnicos avaliando eventuais impactos na área de realização do torneio”, informaram os organizadores.

O Rio Open, torneio de nível ATP 500, terá início no dia 16, com a disputa do qualifying também no dia 17. A chave principal vai começar no dia 18 e tem a final de simples marcada para o dia 24.