Técnico sueco se desculpa por ida de auxiliar a treino fechado da Coreia do Sul

O técnico da Suécia, Janne Andersson, revelou neste domingo que um membro da sua comissão técnica foi convidado a se retirar de um treino fechado da Coreia do Sul na Áustria, onde a seleção sul-coreana cumpriu parte da preparação para a Copa do Mundo da Rússia. O treinador disse esperar que o mal-entendido não crie animosidade entre os dois rivais do Grupo F.

“É muito importante mostrar respeito ao adversário. Se o caso foi encarado de uma maneira diferente, nós nos desculpamos”, disse o treinador, neste domingo. As seleções vão se enfrentar na estreia de ambas na Copa do Mundo, às 9 horas (de Brasília) desta segunda-feira, em Nijni Novgorod.

De acordo com Andersson, o assistente, responsável da comissão por observar as seleções adversárias dos suecos na Copa, pensou que a atividade seria aberta ao público. Quando já ocupava um lugar onde não era permitido, ele foi abordado para assistir “de uma distância maior”.

Depois da Coreia do Sul, a Suécia vai enfrentar as seleções da Alemanha, às 15 horas (de Brasília) do próximo sábado, em Sochi, e do México, às 11 horas (de Brasília) do dia 27, en Ecaterimburgo.