Técnico exalta sofrimento após Inter vencer jogo no fim: ‘Não sabia se morreria’

Após ver o Internacional bater o Vitória por 3 a 2 graças a um gol marcado por Nico López no último lance da partida realizada na noite desta quarta-feira, no Barradão, em Salvador, o técnico Odair Hellmann exaltou o fato de que chegou a temer pela sua própria saúde por causa do sofrimento que o confronto lhe impôs.

O gol decisivo do atacante uruguaio saiu aos 48 minutos do segundo tempo, nos acréscimos dados pelo árbitro Raphael Claus. Antes disso, a equipe gaúcha terminou a etapa inicial vencendo por 2 a 1, antes de sofrer o empate aos 13 minutos do período seguinte e só conseguir obter o seu triunfo no finalzinho do duelo.

E o Inter chegou a abrir 2 a 0 no placar, desperdiçou um pênalti quando poderia ampliar para 3 a 0 e depois sofreu o empate. “Precisa estar com o coração bom. Deu uma dor no coração, nos braços. Não sabia se morreria. Muita emoção. No último jogo (contra o Corinthians, derrotado por 2 a 1, de virada, no Beira-Rio) também foi assim. Conversarei pra ver se não pode sair (os gols das vitórias) aos 37, 38 (minutos). Ou o coração do Papitinho (apelido de Odair) enlouquecerá”, afirmou o comandante, em entrevista coletiva na capital baiana.

O treinador também destacou o fato de que o Inter acabou sendo coroado com a vitória por ter acreditado na possibilidade de ganhar até o final do jogo, quando o empate por 2 a 2 já parecia certo que aconteceria.

“Começamos a ter dificuldade, mas sempre estivemos na partida. Fomos coroados nos últimos minutos e isso mostra que o time nunca abdicou da vitória”, enfatizou Hellmann, que viu a sua equipe emplacar o terceiro triunfo seguido no Brasileirão e saltar para a quarta posição da tabela, com 14 pontos, apenas dois atrás do líder São Paulo.

E o Inter buscará a quarta vitória consecutiva neste sábado, contra o Sport, às 16 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela nona rodada da competição.