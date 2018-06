Técnico e 8 jogadores irão a julgamento após denúncia de manipulação

A Procuradoria do TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) denunciou o técnico Claudemir Peixoto e oito jogadores, que defenderam o União Barbarense no Campeonato Paulista da Série A3, no caso que investiga uma denúncia de suposta manipulação de resultados. Citados pelo próprio clube na denúncia levada ao órgão, eles podem ser suspensos por até 720 dias caso seja comprovado que tenham recebido dinheiro para prejudicar a equipe. O julgamento do caso está marcado para o próximo dia 18, uma segunda-feira, na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol), em São Paulo.

A denúncia foi oferecida pela 1ª Comissão Disciplinar da Procuradoria. Claudemir, assim como os goleiros Tiago Luís e Waldson, o zagueiro Magno, os laterais Alex Ferreira, Lincoln e Souza, e os atacantes Rafael Magalhães e Wilker, foram citados no artigo 234 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que trata sobre “atuar, deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende”.

O tópico indica multa de R$ 100 a R$ 100 mil, e suspensão de 180 a 360 dias. Entretanto, a pena pode ser dobrada, chegando a 720 dias, se a infração envolver o recebimento de dinheiro ou promessa de outra vantagem. Todos os denunciados já haviam sido previamente suspensos por 30 dias pelo TJD, penalidade encerrada na última segunda-feira.

O advogado do Leão da 13, Régis Godoy, informou que com base na denúncia ainda pedirá a suspensão do rebaixamento do clube até o término das investigações – o União foi rebaixado à Segunda Divisão do Campeonato Paulista da próxima temporada, após encerrar a Série A3 deste ano na 17ª posição. “Essa denúncia só reafirma que a nossa atitude foi fundamentada e a mais correta possível”, comentou. O representante do União ainda lembrou que, independentemente do resultado do julgamento do dia 18, as partes ainda poderão recorrer ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), no Rio de Janeiro. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A denúncia do suposto esquema partiu da própria diretoria da agremiação. No dia 25 de março, data da última rodada do Estadual, o presidente Jairo Araújo e o advogado Régis Godoy registraram um boletim de ocorrência na Polícia Civil, mencionando Claudemir Peixoto e os atletas, no qual relata o histórico que teria sido revelado a membros da diretoria por um dos integrantes do suposto esquema, dois dias antes do último jogo. Os citados teriam sido procurados por usuários de sites de aposta e recebido dinheiro para facilitar a “fabricação” de resultados desejados em pelo menos cinco partidas da Série A3.

Questionado sobre a denúncia, o goleiro Waldson argumentou que jogou pouco durante o campeonato. “Vou alegar minha inocência. Se aconteceu alguma coisa, e eu acho que não, eu não participei. Eu praticamente nem joguei”, comentou. O lateral Souza atendeu a ligação feita pela reportagem na noite desta quarta-feira, mas não quis comentar o assunto. O LIBERAL não conseguiu contato com os outros seis atletas. As ligações feitas para o celular do técnico Claudemir Peixoto caíram na caixa postal.

Polícia Civil tem acesso a gravações depois de depoimentos

A Polícia Civil obteve, nesta quarta-feira (6), os áudios em que dois ex-atletas do União Barbarense teriam confessado o suposto esquema de manipulação de resultados em jogos da equipe. Delegado responsável pelo caso, Gelson Aparecido de Oliveira Barreto disse que encaminharia as gravações para perícia ainda nesta quarta.

Barreto recebeu o material pelas mãos do presidente do clube, Jairo Araújo, e do advogado Régis Godoy. Ambos prestaram depoimento no 1º DP (Distrito Policial) de Santa Bárbara d’Oeste. Jairo falou por quase duas horas, enquanto Godoy conversou com o delegado por cerca de 30 minutos.

“Tivemos de relatar tudo que aconteceu, desde o momento que ficamos sabendo, como foi, os jogadores que supostamente estão envolvidos, as gravações que tivemos dos jogadores falando como que aconteceu”, disse Jairo. Essas foram as primeiras oitivas, no âmbito da Polícia Civil, sobre o suposto esquema de manipulação.

Um dos áudios obtidos pela polícia tem a voz do zagueiro Magno. Conforme reportagem do dia 6 de abril, o LIBERAL teve acesso ao material. Na gravação, o defensor acusa Claudemir Peixoto de ter induzido atletas a participarem do esquema e dá detalhes da irregularidade. O outro áudio, segundo a diretoria, tem a confissão do lateral-direito Alex Ferreira. Os acusados negaram participação no suposto esquema.