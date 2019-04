Técnico do União espera por definição sobre paraguaios

O técnico do União Barbarense, Denis Augusto, está à espera da regularização de três jogadores paraguaios para definir a formação inicial da estreia no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão.

O zagueiro Martinez, o volante Herrero e o atacante Ramirez precisam aparecer no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para que possam estar aptos a entrar em campo neste sábado (6), contra a Itapirense, às 15 horas, no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira.

O trio tem frequentado formações testadas por Denis durante as atividades de pré-temporada, mas corre o risco de estar barrado caso a entidade máxima do futebol nacional não dê sinal verde até as 19 horas desta sexta-feira (5) para a documentação enviada pelo clube.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Há problemas com a documentação de alguns jogadores ainda, mas estamos preparados pra estreia”, comentou o treinador em entrevista à Rádio Brasil, nesta quinta-feira.

O último treino antes do primeiro compromisso está marcado para hoje, às 9 horas, no Antonio Guimarães. Os jogadores ficarão concentrados após a atividade.

A tendência é que Denis Augusto forme o time com Daniel; Eliandro, Richard Cesar, João Gabriel (Martinez) e Moraes; Rodolfo, Léo Iseppe (Herrero), Juninho e Luis Antonio; Dandan e Matheus Café (Ramirez).