Técnico do Real Madrid diz torcer por presença de Messi em clássico

O técnico do Real Madrid, Santiago Solari, afirmou nesta terça-feira que torce pela rápida recuperação de Lionel Messi para que o argentino possa estar em campo no clássico desta quarta, pela semifinal da Copa do Rei. O atacante do Barcelona sofreu uma lesão no fim de semana e é dúvida para o jogo no Camp Nou.

“O futebol é sempre legal quando os melhores jogam todas as partidas”, disse o treinador do Real, quando questionado se preferia o desfalque de Messi no time rival. Solari, que também é argentino, já havia feito diversos elogios ao compatriota em outros momentos, antes de assumir o comando do Real.

“Toda vez que Messi recebe a bola, a terra se sacode, todo mundo faz silêncio e os técnicos adversários escondem a cabeça entre os ombros, colocam as mãos nos bolsos, como quem acaba de ver um raio e espera pelo trovão”, escreveu Solari em uma coluna no jornal espanhol El País.

Nesta terça, Solari fez questão de destacar que a ausência de Messi não afetará o estilo de jogo do Real nesta quarta. “Se ele jogará ou não, isso não terá influência sobre como estamos nos preparando para o jogo”, destacou o treinador.

O clássico chega em boa hora para o Real. Após um início complicado na temporada e resultados irregulares, o Real vive bom momento na temporada, com cinco vitórias consecutivas.

E Solari faz questão de destacar a motivação da sua equipe, principalmente após levar 5 a 1 no primeiro clássico da temporada, em outubro do ano passado. “Nós queremos ganhar todas as competições em que estamos e colocamos neste jogo o nosso máximo empenho, seriedade, concentração e o mesmo futebol que mostramos em jogos anteriores”, declarou.