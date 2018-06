Técnico do Panamá confirma time titular e nega desentendimento com meio-campista

A derrota por 3 a 0 do Panamá na estreia da Copa do Mundo, para a Bélgica, na última segunda-feira, em Sochi, não abala o técnico Hernán Darío Gómez. O treinador colombiano anunciou que vai repetir contra a Inglaterra, às 9 horas (de Brasília) deste domingo, em Nijni Novgorod, a escalação do primeiro jogo neste Mundial.

“Gostei como o time jogou. Vamos repetir porque queremos uma equipe bem trabalhada. Nossa arma é a continuidade. Na hora da verdade seremos muito táticos e ordenados contra a Inglaterra. Quando as equipes são assim, a capacidade individual precisa aparecer. Temos alguns rapazes que podem fazer isso”, afirmou Gómez em entrevista de imprensa concedida neste sábado, em Nijni Novgorod.

O treinador defendeu a manutenção do time e usou como exemplo a equipe comandada pelo também colombiano Juan Carlos Osorio: “No México, as pessoas vivem reclamando que a seleção muda muito”. Desta forma, a equipe que vai a campo contra a Inglaterra será a seguinte: Jaime Penedo; Michael Murillo, Román Torres, Fidel Escobar e Eric Davis; Gabriel Gómez, Aníbal Godoy, Armando Cooper, Edgar Bárcenas e José Luis Rodríguez; Blas Pérez.

Confirmada a escalação do meio-campista Bárcenas, Gómez culpou a imprensa pelos rumores de que o jogador e eles tiveram um desentendimento. “Não há problema entre nós. Não aconteceu nada, estávamos conversando tranquilamente”, garantiu o técnico. Meios de mídia panamenhos especularem que um longo diálogo do treinador com o atleta em um treino era, na verdade, uma discussão.

Sobre a Inglaterra, Gómez acredita que se trata de uma equipe forte. “Vai ser uma partida muito difícil. A seleção inglesa é muito organizada, com um estilo tático formidável. Eles recuperam a bola e aceleram com facilidade, são precisos e têm uma série de alternativas que fazem deles o time mais forte do Grupo G”, analisou Gómez, que depois terá de comandar o Panamá na última partida da primeira fase, contra a Tunísia, às 15 horas (de Brasília) de quinta-feira, em Saransk.