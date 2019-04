Técnico do Leão da 13 cobra mais atitude do elenco

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Apesar do mistério nos treinos, o União Barbarense não pretende inovar na preparação para o clássico contra o Rio Branco. O técnico Denis Augusto, no entanto, quer que o time tenha mais atitude em campo.

O treinador não gostou da postura apresentada pela equipe no primeiro tempo da derrota para o Itapirense, por 1 a 0, na abertura do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, no último sábado, fora de casa.

“No primeiro tempo, nós não tivemos atitude. Fomos muito omissos”, avaliou. Para ele, o time também precisa de mais paciência com a bola no pé e atenção.

Desde o início da semana, por causa do dérbi, o Leão da 13 tem treinado com portões fechados à imprensa. Mas, segundo Augusto, o trabalho segue nos moldes das outras semanas. “Estamos fazendo nada de anormal”, afirmou o treinador.

O alvinegro vai enfrentar o Rio Branco neste sábado, às 16 horas, estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste. O adversário ainda não estreou na competição, pois estava de folga na primeira rodada.