Técnico do Flu reforça interesse e já vê Nenê jogando ao lado de Ganso

Cada vez mais satisfeito com Paulo Henrique Ganso, o técnico Fernando Diniz já projeta a chegada de um novo reforço no Fluminense. O treinador do time carioca não apenas faz elogios ao meio-campista, atualmente no São Paulo, como também até projeta Ganso atuando ao lado do eventual reforço.

Apesar de o Flu não se manifestar publicamente sobre a negociação, Diniz revela que o seu interesse no atleta segue forte. “Para mim, claramente, o interesse continua. É um grande jogador, com característica particular”, afirmou o treinador, após a vitória por 3 a 0 sobre o Ypiranga-RS, na noite de quarta, pela Copa do Brasil.

Na avaliação do técnico, Ganso e Nenê se complementariam no meio-campo do Flu. “Não o vejo parecido com o Ganso. Os dois só são canhotos. O Ganso é o armador clássico, Nenê é o meia-atacante que chega na área com mais mobilidade. Acho que conseguimos colocar os dois para jogar.”

Além de projetar uma atuação conjunta da dupla, Diniz admite que a eventual contratação de Nenê reforçaria o elenco para a sequência da temporada. No ano passado, o Flu sofreu com a falta de opções no grupo para exibir melhor campanha no Brasileirão, após seguidas lesões no time – acabou brigando contra o rebaixamento até a última rodada. “A temporada é longa e precisamos de elenco para os jogos que temos para disputar”, lembrou Diniz.

Com o triunfo de quarta, o Flu avançou à terceira fase da Copa do Brasil. Um dos gols da partida foi marcado justamente por Ganso, em lance incomum, de barriga. Foi o seu primeiro gol com a camisa do Fluminense.