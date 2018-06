Técnico do Flamengo pede cautela: ‘Ninguém vai ser campeão no 1º semestre’

O técnico Maurício Barbieri pediu cautela à torcida do Flamengo após a vitória sobre o Fluminense por 2 a 0, em clássico disputado na noite desta quinta-feira, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O triunfo fez o time rubro-negro disparar na liderança do Brasileirão, com cinco pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Sport.

“A vantagem é boa, mas não definitiva. Ninguém vai ser campeão no primeiro semestre. Temos de abrir o máximo para ter margem para poder oscilar no segundo semestre quando teremos muitas decisões”, declarou o treinador, ao fim da partida que encerrou a 10ª rodada do campeonato.

Barbieri celebrou a vitória, mas admitiu que foi surpreendido no primeiro tempo com a postura mais ofensiva do rival. “Fizemos um bom jogo. O Flu tem uma forma de jogar diferente da dos outros clubes. Não esperava que eles nos pressionassem no começo. Nos portamos bem, saímos na frente do placar. Esperamos no segundo tempo, algo natural. Definimos o placar em contragolpe, uma situação que o jogo ofereceu.”

Individualmente, o técnico destacou o gol marcado por Henrique Dourado, ex-Fluminense, em cobrança de pênalti. Ele encerrou um jejum de quatro partidas sem gols. “Foi muito benéfico ele abrir o placar. Ele se cobra bastante e conseguiu tirar o peso de fazer o gol. Quem ganha é o Flamengo. Já ganhou hoje e esperamos continuar ganhando com os gols dele”, afirmou.

Barbieri também comentou a saída de Marlos e Rhodolfo no segundo tempo da partida. “Acho que o Marlos fez um grande jogo, mas sentiu o ritmo no segundo tempo. Está em uma crescente. Ele sofreu o pênalti em uma boa jogada. Vai nos ajudar muito”, afirmou o treinador.

Quanto ao zagueiro, Barbieri evitou dar detalhes. “Vamos avaliar a questão do Rhodolfo. O Juan vem progredindo bem nos treinos, vamos ver como ele estará. Thuler e Léo Duarte são mais do que experientes e temos total confiança nos dois para o jogo de domingo”, declarou.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Paraná, penúltimo colocado da tabela, no Maracanã.