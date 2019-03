Técnico do Bayern confirma Robben fora contra o Liverpool pela Liga dos Campeões

O Bayern de Munique não terá um de seus principais jogadores na partida decisiva contra o Liverpool, na próxima quarta-feira, na Alemanha, pela rodada de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O técnico Niko Kovac confirmou nesta quinta que o atacante holandês Arjen Robben não se recuperará a tempo de uma lesão muscular, que o afastará também do jogo deste sábado contra o Wolfsburg, em Munique, pela 25.ª rodada do Campeonato Alemão.

Em recuperação no Campeonato Alemão – tirou uma grande desvantagem para o Borussia Dortmund e se igualou ao rival na liderança com uma goleada por 5 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach, no último sábado -, o Bayern de Munique tem passado por problemas com jogadores lesionados neste início de 2019. Só na última partida foram seis desfalques.

Três deles – o lateral-esquerdo austríaco David Alaba, o atacante francês Franck Ribéry e o meia Leon Goretzka – já estarão de volta contra o Wolfsburg, mas Kovac ainda não poderá contar com Corentin Tolisso (só voltará a jogar no final deste mês) e Kingsley Coman, além de Robben.

“O Robben sofreu uma lesão muscular e não estará disponível”, revelou o treinador do Bayern, que mantém a esperança de contra com Coman contra o Liverpool. “Ele se recuperou da lesão no pé e está na reabilitação física. Estou confiante que ele estará na partida da semana que vem”.

Após empatar o primeiro jogo por 0 a 0 na Inglaterra, o time alemão precisa vencer na Allianz Arena, em Munique, pois qualquer empate com gols significará a eliminação. Nova igualdade sem movimentação no placar leva a decisão para prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.