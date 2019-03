Técnico do Barcelona diz que Real ainda está na briga pelo título espanhol

Apesar da vantagem de 12 pontos para o Real Madrid na tabela, o técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, afirmou neste sábado que o arquirrival segue na briga pelo título do Campeonato Espanhol. A maior diferença na classificação se deve ao novo triunfo do Barça sobre o Real, por 1 a 0, nesta tarde, mais uma vez no estádio Santiago Bernabéu.

“Não consideramos que o Real esteja fora da briga pelo título”, declarou Valverde, logo após o triunfo. O resultado levou o Barça aos 60 pontos, contra 50 do Atlético de Madrid (que ainda jogará neste domingo) e 48 do arquirrival. “O Atlético não é o nosso único concorrente. Todos sabemos que o Real é capaz de vencer várias partidas em sequência para entrar novamente na briga.”

Em relação ao clássico deste sábado, o treinador do Barça admitiu as dificuldades enfrentadas pelo seu time fora de casa. “Foi uma partida muito dura e estávamos expostos ao empate até o último lance do jogo”, declarou Valverde.

“Hoje demos um passo à frente e, quando dominamos o jogo, causamos danos ao nosso rival, ainda que tenhamos passado apuros, por ser um grande adversário. Mas tínhamos bons jogadores”, comentou. “O que me preocupa é que a minha equipe ganhe e jogue bem. O resto não me interessa.”

ESTATÍSTICA – Pelos números do Barcelona, o triunfo deste sábado foi histórico por ser a primeira vez que a equipe superou o arquirrival em 87 anos no retrospecto entre as duas equipes. O time catalão soma agora 96 vitórias no clássico, contra 95 do time madrilenho. Há dez anos, os números eram bem diferentes, com 85 triunfos para o Real e 78 para o Barça.

Nos últimos dez anos, essa diferença foi neutralizada graças aos 18 triunfos obtidos pelo Barcelona, que também sofreu dez derrotas e registrou nove empates. Ao mesmo tempo, o Barça acumulou pela primeira vez quatro vitórias consecutivas no Santiago Bernabéu em jogos do Campeonato Espanhol.