Técnico do Arsenal espera por ’90 minutos longos’ diante do Napoli na Itália

O espanhol Unai Emery, técnico do Arsenal, espera um jogo “longo” nesta quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), diante do Napoli, na Itália, no confronto de volta das quartas de final da Liga Europa. No primeiro duelo, em Londres, o time inglês venceu por 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença para assegurar vaga na semifinal.

“Eu espero uma partida muito diferente da disputada em Londres. Em todos os sentidos. Nós sabemos que os 90 minutos aqui podem ser muito longos, mas queremos jogar o nosso jogo sem olhar para o resultado do primeiro confronto”, disse Emery, durante entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Vencedor de três títulos da Liga Europa com o Sevilla, o treinador adiantou a maneira pela qual quer que o seu time jogue em Nápoles. “Temos de ser compactos. Jogadores como Lorenzo Insigne, (o polonês Arkadiusz) Milik, (o belga Dries) Mertens ou (p espanhol Fabián) Ruiz podem criar problemas para nós. Mas também temos jogadores de valor e uma sólida estrutura de equipe”, ressaltou.

Para Emery, o Arsenal precisa buscar um gol logo para ter maior tranquilidade. “As chances são 50 a 50. Jogamos a primeira partida em casa e vencemos, mas sabemos que eles podem vencer em seu campo. Vamos jogar para ganhar. Estamos diante de um ótimo técnico (Carlo) Ancelotti, vencedor três vezes da Liga dos Campeões.”

Ao lado do técnico, o grego Sokratis Papastathopoulos, jogador que conhece bem o futebol italiano, tendo atuado na Serie A com as camisas de Genoa e Milan, também fez sua análise. “Vamos ter de jogar como se a primeira partida tivesse acabado em 0 a 0, sabemos que será complicado. A atmosfera é muito boa, eu joguei muitas vezes neste estádio. Mas nós temos experiência e uma boa equipe.”

Sokratis ressaltou a importância do último triunfo no Campeonato Inglês, conquistado como visitante contra o Watford. O Arsenal perdeu em ambas as visitas pela Liga Europa, diante do Bate Borisov (1 a 0) e Rennes (3 a 1), além de ter sido derrotado por seis vezes como visitante nesta edição do principal torneio da Inglaterra. “A vitória em Watford aumentou nossa confiança”, enfatizou.