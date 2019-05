Técnico do Ajax diz que David Neres é dúvida para enfrentar o Tottenham

O treinador do Ajax, Erik Ten Hag, revelou nesta terça-feira que o brasileiro David Neres é dúvida para o confronto de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra o Tottenham, marcado para esta quarta, às 16 horas (de Brasília), em Amsterdã. O time holandês precisa de um empate para avançar à final.

Peça fundamental para a trajetória surpreendente do Ajax na competição, David Neres corre o risco de ficar de fora do duelo decisivo em razão de um desconforto muscular sentido no último domingo na final da Copa do Holanda, conquistada pelo time depois de golear o Willem II por 4 a 0.

“David não escapou ileso da final da Copa da Holanda”, disse em entrevista coletiva Hag, que, no entanto, está otimista quanto à presença do atacante brasileiro no duelo. “Ele tem uma queixa, vai treinar mais tarde, mas ele provavelmente vai jogar”, disse.

Em relação à semifinal, em que o Ajax desponta como favorito porque venceu o primeiro duelo na Inglaterra por 1 a 0, o treinador garantiu que seus comandados, que já deixaram pelo caminho Real Madrid e Juventus nas fases anteriores, não vão atuar pelo empate.

“Vamos começar como se tivéssemos empatado em 0 a 0 (no duelo de ida do mata-mata). É assim que vamos começar em qualquer caso. Teremos de dar o melhor para, novamente, passar de mais uma fase”, afirmou o técnico. Ao contrário das fases anteriores, o Ajax poderá decidir o confronto em sua casa, a Johan Cruyff Arena, o que, segundo Hag, faz com que a equipe tenha de adotar “uma mentalidade diferente”.

Daley Blind também esteve na entrevista coletiva que antecede o duelo. O defensor, uma das referências do jovem e talentoso elenco da equipe holandesa, admitiu que não esperava ver o Ajax chegando tão longe na Liga dos Campeões e vê o time em evolução.

“Ninguém poderia ter imaginado isso no início desta temporada”, disse Blind sobre o sucesso da equipe. “Estamos crescendo como um time. Nós devemos ser agressivos”, acrescentou o atleta, ciente de que pode ser arriscado jogar apenas por um empate diante de um rival perigoso como é o Tottenham.