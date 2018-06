Técnico diz que Rússia perdeu na hora certa e garante: ‘Vamos digerir a derrota’

A Rússia foi atropelada pelo Uruguai por 3 a 0 nesta segunda-feira, em Samara, e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo como segunda colocada do Grupo A. Após boas atuações nos triunfos sobre Egito e Arábia Saudita, a equipe caiu muito de rendimento e se tornou presa fácil para os sul-americanos, que se classificaram na ponta da chave.

“Vamos digerir esta experiência e sairemos com conclusões. Nem sempre as coisas saem como treinamos. A princípio, não jogamos bem, mas depois de mudarmos algumas coisas, fomos melhores. Após o intervalo, inclusive, tivemos algumas oportunidades pra marcar”, considerou o técnico russo Stanislav Cherchesov.

O treinador fez questão de exaltar a melhora russa ao longo da partida. Com 2 a 0 no placar e após ficar com um homem a menos, graças à expulsão de Smolnikov ainda no primeiro tempo, a seleção pareceu se encontrar e reduziu o espaço aos uruguaios, ainda que tenha mostrado dificuldade para criar.

“Mesmo com dez em campo, eles estavam correndo muito e queriam atacar mais, por isso fiz substituições. Psicologicamente, estamos bem preparados para os próximos jogos. Eu acredito que deveríamos chegar a algumas conclusões durante os treinos. Isso é uma coisa, e quando você vai ao campo para jogar, é outra”, afirmou Cherchesov.

Como entrou em campo já classificada, o treinador avaliou ainda que a Rússia foi derrotada na hora certa. “Queríamos ganhar hoje. Em qualquer caso, é melhor perder de 3 a 0 hoje do que na próxima partida.”