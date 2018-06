Técnico de Marrocos se diz ‘orgulhoso’ de time e vê falta de Pepe em lance de gol

O francês Herve Renard, técnico de Marrocos, afirmou em entrevista coletiva realizada logo após a partida contra Portugal, nesta quarta-feira, no estádio Luzhniki, em Moscou, que está orgulhoso de sua seleção. “Sinto orgulho de todos. Dos jogadores, dos integrantes da comissão técnica, dos dirigentes, dos torcedores”. Seu único problema foi quando foi questionado sobre a arbitragem do confronto no qual os portugueses venceram por 1 a 0, em Moscou, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo.

“Com todo o respeito, peço apenas que olhem o gol de Cristiano Ronaldo e vejam a falta que ocorre na jogada. Peço que analisem o replay, que façam suas análises que contem a verdade. O camisa número 3 (Pepe, zagueiro de Portugal) faz uma falta que deveria ter sido marcada”, afirmou.

“Mas eu não quero reclamar, porque sei que posso ser punido, sancionado. Quero dizer que estou orgulhoso dessa equipe, do que fizemos. Pode parecer estranho, mas é o que esta equipe está sentindo”, disse o francês.

Questionado sobre o fato de Cristiano Ronaldo ter sido eleito o melhor do jogo pela Fifa, ele se esquivou. “Não estou aqui para falar sobre quem ganhou esse prêmio. Quero dizer que nós demonstramos que sabemos jogar futebol. Fazia 20 anos que Marrocos não chegava à Copa e estamos aqui. Estou muito orgulhoso de todos, desde os jogadores até a comissão técnica e dirigentes”, comentou o treinador.

Em relação à partida, Renard disse que sua equipe foi “ousada”, mas que não foi efetiva nas finalizações. “Arriscamos. Sabíamos que Portugal usaria os contra-ataques. Assim como no jogo contra o Irã, perdemos muitos gols. Criamos muitas chances, mas perdemos muitos gols. É o que acontece no mundo do futebol. Temos que trabalhar”, afirmou.

Por final, o treinador repetiu o discurso de “orgulho”. “Repito, mais uma vez. Estou orgulhoso. Vamos trabalhar para terminar a competição e continuar dando orgulho para nosso povo”, projetou o comandante, que agora vai preparar a seleção marroquina para enfrentar a Espanha, no próximo dia 25, em Kalingrado, na rodada final do Grupo B da Copa.