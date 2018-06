Técnico da Suécia diz que derrota para Alemanha deixou sua seleção mais forte

O técnico da Suécia, Janne Anderson, colocou a derrota para a Alemanha no passado e acredita que seus jogadores chegam mais fortes para o confronto contra o México, que acontecerá nesta quarta-feira, às 11h (de Brasília), em Ecaterimburgo, pela última rodada do Grupo F da Copa do Mundo.

“Entraremos muito bem emocionalmente na partida de amanhã (quarta-feira), porque contra a Alemanha demonstramos que aguentamos bem todo o jogo. Fomos bem até os últimos segundos contra a atual campeã do mundo. Acredito que tudo o que passou nos deixou mais fortes”, afirmou em entrevista coletiva nesta terça-feira, na Arena Ecaterimburgo, palco da partida.

A Suécia perdeu para os alemães por 2 a 1 com um gol sofrido nos acréscimos. O resultado complicou as pretensões da equipe para avançar na competição. O México tem seis pontos na liderança da chave. Suécia e Alemanha estão empatados com três.

“O México sempre mereceu todo respeito. É uma grande equipe, com muito bons jogadores. Fizeram uma grande partida contra a Alemanha. São rápidos e muito técnicos. Já sabíamos que eram bons antes do Mundial. Mas amanhã será outra partida”, analisou o treinador.

Apesar de ter dito que a derrota para os alemães fazer parte do passado, ela ainda reverbera entre os jogadores. Na coletiva, o treinador falou sobre a situação do meio-campista Jimmy Durmaz, de origem turca, e que cometeu a falta em Timo Werner, que originou o gol dos alemães no final. O jogador foi bastante criticado e atacado nas redes sociais por conta do lance.

“Foi um momento turbulento sim. Mas fizemos um comunicado conjunto de toda a seleção. Jimmy tem recebido o apoio de todo o grupo. Acredito que já tenha recuperado o equilíbrio adequado. Este incidente foi muito ruim, mas é importante que nas adversidades todos estejam juntos”, afirmou.