Técnico da seleção do Uruguai é submetido a cirurgia, mas passa bem

O técnico da seleção uruguaia, Óscar Tabárez, precisou ser submetido a uma cirurgia na noite desta segunda-feira. De acordo com a Associação Uruguaia de Futebol (AUF), ele passou por uma cirurgia de hérnia umbilical e está bem.

“Ele teve uma boa evolução e, daqui a alguns dias, vai se reintegrar às atividades normalmente”, informou a entidade. A AUF não forneceu maiores detalhes sobre as condições de saúde do treinador, que completará 72 anos no próximo mês.

A operação consistiu em remover uma hérnia umbilical, que é uma protuberância que cresceu no abdômen do treinador na altura do umbigo. Aparentemente, não há relação com os problemas de saúde anteriores de Tabárez.

As condições físicas do treinador vem preocupando a torcida uruguaia nos últimos anos. Era esperado até que a Copa do Mundo fosse o último grande evento em que ele atuaria no comando da seleção. No Mundial da Rússia, ele era o técnico mais velho. No entanto, a AUF renovou o contrato de Tabárez em setembro do ano passado, até a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Na Rússia, o treinador apresentou postura abatida e com dificuldades de locomoção. Passou a usar até uma muleta na beira do gramado para passar as instruções aos jogadores uruguaios. Ele sofre há alguns anos com as complicações derivadas da síndrome de Guillain-Barré, doença autoimune que ataca o sistema nervoso e causa paralisia e fraqueza muscular.