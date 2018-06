Técnico da Nigéria mostra preocupação com a Croácia: ‘Muito melhores do que nós’

O técnico da Nigéria, o alemão Gernot Rohr, mostrou preocupação excessiva com a Croácia, adversária dos africanos na estreia da Copa do Mundo da Rússia. A partida está marcada para este sábado, às 16 horas (de Brasília), em Kaliningrado.

“Nós admiramos a equipe deles, mas não planejamos admirá-los quando jogarmos contra eles. Esperamos lutar. Eles têm jogadores maravilhosos, que atuam em grandes equipes na Europa. No papel, nos nomes, os croatas são muito melhores do que nós. Mas em campo pode ser diferente”, disse o treinador alemão.

Depois da Croácia, a Nigéria encara a Islândia, no dia 22, e a Argentina, no dia 26, pelo Grupo D. Nos dois últimos amistosos preparatórios para o Mundial, duas derrotas dos africanos – para República Checa (1 a 0) e Inglaterra (2 a 1).

Nesta quarta-feira, Gernot Rohr comandou treinamento em Yessentuki. No dia anterior, na primeira atividade dos nigerianos em solo russo, a comissão técnica ficou preocupada com o lateral-direito Tyronne Ebuehi, que deixou os trabalhos mais cedo por causa de um sangramento no nariz. Mas o jogador está bem e vai para o jogo deste sábado.