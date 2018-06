Técnico da Nigéria celebra triunfo e vê ‘boa chance de vencer a Argentina’

A Nigéria conseguiu sua primeira vitória na Copa do Mundo da Rússia nesta sexta-feira, ao derrotar a Islândia por 2 a 0. O resultado deixou a seleção dependendo apenas de si na última rodada, diante da Argentina, para avançar às oitavas de final da competição pela segunda vez consecutiva.

O técnico Gernot Rohr esclareceu que a maior meta nigeriana é preparar o jovem elenco para a Copa de 2022, no Catar, mas exaltou a possibilidade de vitória sobre a Argentina. “Acho que este time estará pronto em 2022 e esta Copa do Mundo está vindo cedo, mas temos uma boa chance de vencer a Argentina.”

Rohr enalteceu seus comandados pela vitória desta sexta. Após um primeiro tempo ruim, a Nigéria dominou amplamente a etapa final e arrancou para o triunfo. “O que eu mais gosto no meu jovem time é a humildade, solidariedade e espírito de luta. Realmente, achei que estávamos aqui para aprender.”

O herói da vitória foi o atacante Musa. O jogador do CSKA Moscou foi autor dos dois gols da partida e ainda acertou uma bola no travessão. E ele seguiu seu comandante ao avaliar a chance dos nigerianos de vencer a Argentina no confronto de terça que vem, em São Petersburgo.

“É possível. Eu vou marcar outros dois gols”, projetou Musa, confiante. “Eu tenho que agradecer aos meus companheiros e meu técnico, que acreditaram em mim. Nós temos que focar no último jogo, porque é mais importante do que a vitória de hoje.”